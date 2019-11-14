"جنرال إليكتريك" تبحث تحديات التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية بمصر

كتبت- منال المصري:

عقدت شركة جنرال إليكتريك للرعاية الصحية، مؤتمرا مساء أمس الأربعاء، لبحث تحديات التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة، ومجموعة من شركاء وعملاء الشركة على الصعيدين العام والخاص وأصحاب الرأي داخل القطاع.

وخلال المؤتمر، ناقش الخبراء التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية في مجالات مختلفة مثل الأشعة والقلب، والتطرق إلى ما يمكن أن تقدمه التقنيات الرقمية من مساعدة في إحداث ثورة على أنماط العمل التقليدي من تقديمه للمساعدة على إحداث ثورة في أنماط العمل التقليدي وطرق العمل في هذه المجالات.

وهيمّن الذكاء الاصطناعي على مناقشات داخل جلسات المؤتمر، حيث قال عمرو قنديل المدير العام لشركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية بشمال شرق أفريقيا: "شهد قطاع الرعاية الصحية تناميا ملحوظا في استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العامين الأخيرين خاصة في مجال الأشعة".

وأضاف قنديل: "وفقا لإستطلاع رأي أجرته مؤسسة (PwC DIQ) في عام 2017 وجدت أن 39% من المديرين داخل قطاع الرعاية الصحية كانوا يخططون للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مما يدل على مقدار النمو السريع الذي تتمتع به تلك التقنيات".

وتابع: "في جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، نرى أنه من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يمكننا أن نرى مستقبلاً يوفر فيه الجمع بين مجموعات البيانات داخل الجسم وداخل المختبر رؤى جديدة حول الأسباب الكامنة للمرض".



وأشار قنديل إلى أن التشخيص الأكثر دقة والعلاج الدقيق والطرق المبتكرة الجديدة لمراقبة المرضى هي الوسائل التي يمكن من خلالها التحكم في التكاليف في الصناعة وتحسين النتائج للمرضى، موضحا أن هذه الموضوعات هي الاهتمامات الرئيسية للحكومات وأنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.



وذكر أن جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تستثمر حاليا بالشراكة مع العملاء في هذه التقنيات الجديدة المثيرة، والتي أثبتت بالفعل أنه يمكن تحسين سير العمل لأخصائيي الأشعة وتوفير أدوات دعم القرار السريري للأطباء.