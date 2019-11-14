المعهد المصرفي يوقع اتفاقية تعاون مع "هوجان" لتقديم خدمات التقييم بمصر

كتب- منال المصري:



وقع المعهد المصرفي المصري، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة فينكس للاستشارات- الموزع الرسمي لشركة هوجان لنظم التقييم بمصر وعمان ولبنان، تهدف إلى تقديم خدمات الشركة في مجال التقييم للقطاع المصرفي المصري والقطاعات الأخرى.

وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الاتفاقية مع شركة هوجان تأتي اتساقا مع رؤية المعهد لدعم وتطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى، عبر استحداث أحدث وسائل التقييم.



وأضاف نصير، أن عدد المستفيدين من خدمات التقييم التي يقدمها المعهد المصرفي خلال العام المالي الماضي، بلغ أكثر من 29 ألفا من 25 بنكا، بجانب العديد من الوزارات الأخرى.

وتعد مؤسسة هوجان واحدة من الشركات الرائدة في مجال التقييم على مستوى العالم، حيث تعمل في هذا المجال منذ أكثر من 25 عاما ومصنفة ضمن أفضل 20 شركة من مقدمي هذه النوعية من الخدمات عالميا.

ويعمل فريق الأبحاث لدى المؤسسة على توفير أحدث أساليب القياس النفسية والسلوكية والتي تتم إلكترونيا، وستقدم هذه النوعية من التقييمات، من خلال إدارة خدمات التقييم التي تأسست عام 2015 في المعهد المصرفي.

وقال سكوت جريجوري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة هوجان للتقييم، إن شركته تقوم بتقييم نحو مليون شخص سنويا، في 180 دولة حول العالم.



وأضاف أن شركته مسؤولة عن تقديم حلول التقييم خاصة في الجزء الخاص بالشخصيات وسلوكيات الأشخاص والقيادات في مجال العمل، والتنبؤ بسلوكياتهم، وحل المشكلات الشائعة عند اختيار الأشخاص وأصحاب المهارات للوظائف والمناصب ذات الحساسية والأهمية.