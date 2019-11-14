أسعار الذهب في مصر تواصل ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي لليوم الثاني على التوالي، جنيها واحدا للجرام، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجاري، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 658 جنيها مقابل 657 جنيها أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 564 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 752 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5264 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، في ظل تراجع الأسهم الآسيوية بعد بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الصين كبحت الإقبال على المخاطرة وعززت الطلب على أصول الملاذ الآمن، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% عند 1466.51 دولار للأوقية، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1467.10 دولار للأوقية.