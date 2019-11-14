أرباح عامر جروب تتراجع 44.4% في 9 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أرباح مجموعة عامر جروب القابضة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 44.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الخميس، تراجعت أرباح الفترة (يناير إلى سبتمبر 2019) 39.4 مليون جنيه مقابل 70.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال فترة التسعة أشهر إلى مليار جنيه مقارنة بإيرادات 1.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال ربع السنوية، تراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى نحو 14 مليون جنيه مقابل 15.8 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الربع الثالث من العام إلى 310.4 مليون جنيه مقابل 513.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وقالت الشرركة في تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم، إنها تستهدف افتتاح المرحلة الثانية من فندق بورسعيد 5 نجوم خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وكانت الشركة افتتحت المرحلة الأولى للفندق بطاقة 80 غرفة، فيما ستشمل المرحلة الثانية 100 غرفة.

وأشارت الشركة، إلى أنها تواصل تنفيذ مشروعاتها بالكفاءة والسرعة المطلوبتين للانتهاء من تسليم مجموعة من الوحدات خلال الربع الأخير من العام الجاري في بورسعيد وجولف بورتو مارينا.

وتأسست عامر جروب عام 2007، وهي مدرجة في البورصة منذ نوفمبر 2010. ويبلغ رأسمال الشركة 1.003 مليار جنيه (60.49 مليون دولار)، موزعا على 1.003 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.