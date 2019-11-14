مصر وسويسرا توقعان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الألغام

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصر وسويسرا، مذكرة تفاهم للتعاون بين الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بمصر، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الخميس.

ووقع المذكرة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واستيفانو توسكانو، مدير مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.

ونصت مذكرة التفاهم على وضع إطار للتعاون لتعزيز بناء القدرات للبرنامج المصري لمكافحة الألغام، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية الوطنية لمصر، مع تبني نهج متكامل لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وقيام مركز جنيف الدولي بتدريب المدربين والخدمات الاستشارية للبرنامج المصري لمكافحة الألغام.

كما تضمنت المذكرة، ربط أعمال مكافحة الألغام بالأمن والتنمية، وتطوير المعايير الوطنية لأعمال مكافحة الألغام، ودعم برنامج التعاون الإقليمي العربي، وفقا للبيان.

وأكدت الوزيرة، أهمية هذه المذكرة في التعاون مع الشركاء في التنمية في جهود إزالة الألغام في الساحل الشمالي الغربي، مشيرة إلى أن الحكومة لا تكتفي بإزالة الألغام بل تتحرك لتحويل هذه المناطق المتضررة إلى مناطق لمشرعات تنموية واستثمارية.

وأوضحت أن الأمانة التنفيذية هي الذراع التنفيذي للجنة القومية للإشراف على إزالة الألغام، وتهدف إلى الحد من مخاطر الألغام الأرضية والمخلفات غير المنفجرة الناتجة عن الحروب لتعزيز سلامة الناس وتمكين الناجين من حوادث الألغام إجتماعيا واقتصاديا بالمجتمع.

وذكرت الوزيرة، أنه تم إنشاء قاعدة بيانات شاملة للناجين من حوادث الألغام يتم تحديثها دوريا، مع تنظيم حملات توعية كبرى للتوعية بمخاطر الألغام.

وقالت إنه تم تطهير 2182 كيلو مترا من الألغام في منطقة العلمين حتى الآن، وفقا لآخر بيانات رصدتها الأمانة التنفيذية لمشروع تطهير الساحل من الألغام، كما تمت طباعة 174 ألف نسخة لمنهج التوعية بمخاطر الألغام باعتماد وزارة التربية والتعليم تم توزيعها على طلاب المدارس بكل المراكز التابعة لمحافظة مطروح.

وأضافت الوزيرة أنه تم التعامل مع 696 حالة بتركيب أطراف صناعية، من بينها 517 حالة تركيب أجهزة أطراف صناعية جديدة، بالإضافة إلى 179 حالة تم تزويدها بقطع غيار للطرف الصناعي أو خدمات صيانة.



وأوضحت الوزيرة، أن 215 أسرة تلقت مشروعات ثروة حيوانية مدرة للدخل وذلك بإجمالي 1290 رأس أغنام وماعز، كما تم منح 206 قروض دوارة للمستفيدين لبدء مشروع خاص بها، وتوزيع 165 ماكينة خياطة على سيدات من ضحايا الألغام وذويهم وتدريبهن على مهارات الحياكة، وتنفيذ 5 مشروعات طاقة شمسية لإنارة منازل ضحايا الألغام وذويهم.



وقال مدير مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، إن هذا المركز يعمل على القضاء على الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار ومخاطر المتفجرات الأخرى، مثل مخزون الذخائر غير الآمنة.

وأضاف أن المركز يدعم الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية في جهودها لتحسين ملاءمة الإجراءات المتعلقة بالألغام وأدائها واستدامتها من خلال تعزيز المعرفة، وتشجيع القواعد والمعايير، وتطوير القدرات داخل البلدان وخارجها.