غازي: توقيع عقود تصميم وتنفيذ شبكات بنية تحتية في 6 مناطق صناعية

القاهرة – مصراوي:

وقع مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عقد تقديم خدمات استشارية فيما يخص التصميم والإشراف على تنفيذ البنية التحتية لـ6 مناطق صناعية بقنا وسوهاج مع مكتب الاستشاري حسين صبور، بحسب بيان من الهيئة اليوم الخميس.

وقالت الهيئة في البيان، إن الاتفاق يأتي تنفيذًا لخطة تحديث المناطق الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية لها وخاصة في الصعيد.

وقال غازي، إنه بموجب التعاقد فالمكتب بمثابة الاستشاري لوحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية في الصعيد، وسيتولى تصميم شبكات البنية التحتية الخاصة بالمناطق الصناعية الستة المستهدفة من قبل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي.

وتشمل المناطق الصناعية "كلاحين" بـ"قفط" و"الهو" بـ"نجع حمادي" في محافظة قنا، و"المناطق الصناعية غرب جرجا وغرب طهطا" و"الكوثر" و"الأحايوة" بمحافظة سوهاج، بحسب غازي.

وأضاف أنه سيوكل له بموجب العقد مهام الإشراف على تنفيذ أعمال المقاولات للبنية التحتية بعد طرحها، مشيرا إلى أن المكتب سيبدأ العمل فورًا بدءًا من تاريخ العقد الممتد لمدة أربع سنوات.

وأشار غازي، إلى أن الاستثمارات المتوقع ضخها لترفيق المناطق تبلغ ما يقرب من 3 مليارات جنيه تشمل شبكات طرق وصرف وكهرباء وغاز ومياه وخدمات حسب احتياج كل منطقة.

وقال غازي إن التعاقد يأتي في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار إضافة إلى مساهمة الحكومة بقيمة 457 مليون دولار، والذي يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية.