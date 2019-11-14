المعاش المبكر يخفض أرباح المصرية للاتصالات بنسبة 8% في 9 أشهر

كتبت- محمد علاء الدين:

انخفضت أرباح الشركة المصرية للاتصالات، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 8% مقابل نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الخميس، إن صافي الربح 3.2 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، متأثرا بتكلفة برنامج المعاش المبكر كما تأثر النمو بصفقة بهارتي المسجلة بنتائج أعمال نفس الفترة من العام السابق.

وأضافت الشركة، أنه بعد تحييد أثر المعاش المبكر وصفقة بهارتي والتي تم تسجيلها في نتائج أعمال العام الماضي، تحقق الشركة صافي ربح بقيمة 4.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعومة بأرباح فروق العملة والزيادة في إيرادات الاستثمار من فودافون والنمو في الأداء التشغيلي للشركة.

وأوضحت الشركة، أن إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر، بلغت 19 مليار جنيه، بنمو بنسبة 10% عن الفترة المقارنة من العام الماضي، بسبب نمو إيرادات خدمات البيانات بنسبة 35%.

وقالت الشركة، إن برنامج المعاش المبكر امتد ليشمل 3 آلاف موظف بإجمالي تكلفة 1.5 مليار جنيه وذلك خلال الأشهر التسع الأولى من العام الجاري.

وأضافت، ان الشركة شهدت زيادة في عدد عملائها على مستوى كافة الخدمات، حيث زاد عدد عملاء الهاتف الثابت بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، و15% لعملاء الإنترنت المنزلي، و27% لمشتركي المحمول.

وبحسب البيان مثلت النفقات الرأسمالية نسبة 33% من إجمالي الإيرادات المحققة نتيجة لخطة العمل المكثفة لضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ برنامج إحلال الشبكة من النحاس إلى فايبر في أنحاء الجمهورية ليتم الانتهاء منه في منتصف 2020 بدلا من نهاية 2022.

وقال عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات إن الشركة منذ بداية العام تستثمر بصورة مكثفة في بنيتها التحتية من أجل تقديم أفضل خدمات الاتصالات لعملائها.

وأضاف أن الشركة قامت بمد برنامج المعاش المبكر الذي تم إعادة تفعيله في الربع الثاني من العام الحالي لاستيعاب ألف موظف إضافي.

وسيتم تمويل ذلك التمديد من خلال توزيعات الأرباح غير العادية التي تم الحصول عليها من شركة فودافون مصر في الربع الحالي، ومن المتوقع أن تصل فترة استرداد تكاليف البرنامج إلى عامين ونصف، بحسب البيان.