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    "آثار وسياحة وطاقة".. كيف يستثمر صندوق مصر السيادي "ثراء" أمواله؟ (فيديوجرافيك)

    04:52 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    "آثار وسياحة وطاقة".. كيف يستثمر صندوق مصر السيادي "ثراء" أمواله؟ (فيديوجرافيك)

    أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق ثراء

    القاهرة- مصراوي:

    أفصح مسؤولو صندوق مصر السيادي "ثراء" عن بعض تفاصيل خطتهم لاستثمار أصول الدولة في الفترة المقبلة.

    وخلال حوارات صحفية متنوعة لأيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، قال إن الصندوق سيعمل على مشروعات عدة مع القطاع الخاص، كما يتطلع إلى إنشاء صناديق فرعية.

    ويرصد الفيديوجرافيك التالي خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة لاستثمار أمواله والمشروعات التي يتطلع للدخول فيها.

    صندوق مصر السيادي الاستثمار أيمن سليمان القطاع الخاص السياحة الآثار

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