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    شعبة الأدوات المنزلية: 80% من عروض تخفيضات "البلاك فرايداي" وهمية

    04:39 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    شعبة الأدوات المنزلية: 80% من عروض تخفيضات "البلاك فرايداي" وهمية

    خلال اجتماع لعدد من الشعب بغرفة القاهرة التجارية

    كتبت- منار الرخ:

    قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن 80% من عروض التخفيضات بمناسبة ما يسمى بـ "الجمعة البيضاء" (البلاك فرايداي) "عروض وهمية".

    وأضاف هلال، خلال اجتماع لممثلي عدد من الشعب في مقر الغرفة اليوم الأربعاء، أن تأثير عروض تخفيضات "الجمعة البيضاء" (البلاك فرايداي) على الأسواق لا يتعدى أكثر من 10% زيادة بحجم المبيعات في الأجهزة الكهربائية.

    وذكر هلال أن المنتج المباع بالسعر المخفض ضمن هذه العروض، لا يرقى لنفس جودة المنتج المباع بالسعر الطبيعي دون عروض، على حد قوله.

    وقال أحمد هلال، نائب رئيس الشعبة، إنه يوجد منتجات معادة التصنيع "recycle" ضمن هذه العروض، وتصل نسبة التخفيضات على أسعارها إلى 50%، والمستفيد الأول هو المُصنع وليس التاجر.

    أشرف هلال شعبة الأدوات المنزلية غرفة القاهرة التجارية البلاك فرايدي تخفيضات

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