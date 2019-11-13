القاهرة التجارية تبحث زيادة التعاون مع غرفة مكة

كتبت- منار الرخ:

بحثت غرفة القاهرة التجارية، مع غرفة مكة التجارية، سبل زيادة العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المصرية السعودية، بحسب بيان من الغرفة المصرية اليوم الأربعاء.

وقال البيان، إن اللقاء، جاء خلال زيارة وفد سعودي برئاسة بسام بن عبد الرازق وعظ الدين عضو مجلس إدارة غرفة مكة التجارية لغرفة القاهرة بهدف دعم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وتناولت المباحثات كيفية دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الفترة القادمة من خلال الاستفادة من إمكانيات الغرفتين ومعرفة احتياجات السوقين والفرص الاستثمارية المتاحة بهما، بحسب البيان.

وقال المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة، إن المرحلة القادمة ستشهد تعاونًا كبيرًا بين مسئولي الغرفتين والجهازين التنفيذيين لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري السعودي مستفيدين من العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والسعودية علي كافة الأصعدة والاستفادة من تجارب الغرفتين في مختلف المجالات وتبادل الخبرات وبحث إمكانية إقامة مشروعات تجارية وصناعية واستثمارية مشتركة تحقق مصلحة اقتصاد البلدين.