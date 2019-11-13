مبيعات المصريين والعرب تدفع البورصة للتراجع في نهاية التعاملات

القاهرة- مصراوي:

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدفع من مبيعات المصريين والعرب.

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنسبة 0.42% إلى مستوى 14607 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 1.449 مليار جنيه وكذلك تعاملات العرب بقيمة 21.16 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 1.470 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.68% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 14669 نقطة، مدفوعا بمبيعات أجنبية.