10 % زيادة في أرباح بنك قناة السويس خلال أول تسعة أشهر من العام

كتبت- منال المصري:

قال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن صافي أرباح البنك ارتفعت بنسبة 10% إلى 364 مليون جنيه، في أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 331 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الرفاعي في بيان من البنك، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع صافي الأرباح جاء مدعوما بارتفاع أرباحه التشغيلية، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 39%، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 33%، مما أدى الى ارتفاع حقوق الملكية لتصل إلى 3.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.

وقال الرفاعي إن إجمالي ميزانية البنك حققت نحو 50 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من العام الجاري من يناير حتى سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت 2.4 مليار جنيه بنسبة نمو 5% حتى الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بديسمبر الماضي 2018

وأوضح رفاعي أن زيادة حجم ميزانية البنك جاء مدعوما بارتفاع ودائع العملاء بنسبة 14%، لتصل إلى 44 مليار جنيه في سبتمبر 2019، مقابل 38.6 مليار جنيه في ديسمبر 2018



وأضاف أن البنك رفع محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 9%، لتسجل نحو 14.7 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، مقابل 13.5 مليار جنيه في ديسمبر 2018