مبيعات العقارات ترفع أرباح أوراسكوم للتنمية 83% في أول 9 أشهر من العام

كتبت- ياسمين سليم:

ساهم ارتفاع مبيعات العقارات بشركة أوراسكوم للتنمية في زيادة صافي أرباحها بنسبة 82.9% لتصل إلى 501.2 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وبحسب بيان للشركة بنتائج أعمالها أرسلته للبورصة اليوم الأربعاء، ارتفع صافي مبيعاتها العقارية خلال 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 218.7% لتصل إلى 5.5 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وقالت الشركة إن مشروع " "O Westيعتبر أكبر مساهم في مبيعات هذه الفترة بنسبة 63.4% من صافي المبيعات، يليه مشروعات الشركة في الجونة 30.3٪ من صافي المبيعات ومكادي هايتس بنسبة 5.8٪ من صافي المبيعات.

وأضاف البيان أن إجمالي مبيعات الوحدات المتعاقد عليها في مشروع "O West" بلغت 3.5 مليار جنيه.

وأدى الاقبال الشديد على المشروع منذ إطلاقه والمبيعات القوية إلى دراسة طرح وحدات جديدة من الشقق الفاخرة بإجمالي مخزون 650 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر 2019، وفقًا للبيان.

وتتوقع الشركة أن تحقق المبيعات العقارية المستهدفة للعام الجاري والتي تبلغ ما بين 6.5 مليار جنيه إلى 7 مليارات جنيه.

ووصفت الشركة أداء قطاع الفنادق بها بأنه استمر في الأداء القوي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري نتيجة نمو القطاع السياحي في مصر واستضافة مهرجان الجونة السينمائي.

وبحسب البيان فإن إيرادات الفنادق ارتفعت بنسبة 12.1% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر الأولى من 2019، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وبلغت قيمة إجمالي الأرباح التشغيلية للفنادق بنسبة 10.5% لتصل إلى 475.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 430.1 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وذكر البيان أن نتائج أعمال القطاع خلال أول 9 أشهر من العام الماضي تتضمن مساهمة فندقي رويال آزور وكلوب آزور التي تم بيعها في الربع الأخير من عام 2018.

وبلغت إيرادات الشركة خلال أول 9 أشهر من العام 3.342 مليار جنيه، بارتفاع نحو 39.4%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وخلال الربع الثالث بلغ صافي ربح الشركة 107.4 مليون جنيه مقابل 89.5 مليوم جنيه العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام 1.013 مليار جنيه، مقابل 868.1 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وتعمل أوراسكوم للتنمية مصر في الاستثمار العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات، وهي مملوكة لرجل الأعمال المصري، سميح ساويرس.