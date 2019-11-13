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    أسعار الذهب العالمية ترتفع خوفًا من تعثر الاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا

    10:51 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    أسعار الذهب العالمية ترتفع خوفًا من تعثر الاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا

    أسعار الذهب

    القاهرة- وكالات:

    صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحقت الآمال بشأن أي مؤشر إيجابي على إبرام اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للمعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

    وقالت وكالة رويترز أنه بحلو الساعة 0628 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1462.15 دولار للأوقية (الأونصة) وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1463.30 دولار للأوقية.

    وتراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة لوول ستريت مع تنامي القلق بشأن تعثر المحادثات التجارية ومخاوف من تصاعد الاضطراب في هونج كونج مما أثر سلبا على الأصول المرتفعة المخاطر.

    وقال ترامب في كلمة يوم الثلاثاء أمام نادي نيويورك الاقتصادي إن المفاوضين الأمريكيين والصينيين "يقتربون" من إبرام اتفاق "المرحلة واحد" التجاري لكنه لم يذكر تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات.

    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.5% إلى 1708.20 دولار للأوقية. وقفز المعدن إلى مستوى قياسي عند 1824.50 دولار للأوقية في الشهر الماضي وجرى تداوله بعلاوة تبلغ نحو 250 دولارا عن الذهب يوم الأربعاء، وفقًا للوكالة.

    وارتفعت الفضة 1% إلى 16.94 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.8% إلى 875.18 دولار للأوقية.

    أسعار الذهب دونالد ترامب الاتفاق التجاري الصين أمريكا

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