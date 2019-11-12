لوريال تعلن أسماء الفائزات بزمالة برنامج"لوريال يونيسكو من أجل المرأة

"القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة لوريال مصر،عن فوز ثلاث باحثات مصريات بزمالة برنامج "لوريال يونيسكو من أجل المرأة في العلم- مصر" في نسخته الثانية.

وقالت لرويال، في بيان، حصل عليه مصراوي، إن الباحثات الثلاث الدكتورة نجى عبد العزيز، وسارة حلاوة ومها هميمي، حصلن على هذه الزمالة، في احتفالية حضرها كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبنوا جوليا مدير عام لوريال مصر، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ويهدف برنامج لوريال-يونسكو من أجل المرأة في العلم منذ إطلاقه قبل 21 عاما إلى تعزيز دور المرأة وإبراز مساهمتها في مجال البحث العلمي، وذلك من خلال دعم الباحثات الواعدات وتشجيع الشابات لدخول مجال العلوم وتقديم الدعم لهن طوال مسيرتهن المهنية.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن مجال التعليم والبحث العلمي يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، وهو ما يتماشى مع إعلان الدولة عام2019 عاماً للتعليم في إطار الاستثمار في العنصر البشري.

وأضافت نصر أن برنامج من أجل المرأة في العلم يعكس نجاح تضافر جهود مختلف الجهات لرفع جودة وكفاءة البحث العلمي.

كما أعربت عن سعادتها بدعم شركة لوريال مصرللباحثات المصريات وأكدت أنها تتطلع إلى تمكين المزيد من العالمات المتميزات.