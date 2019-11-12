غرفة القاهرة تشكل المجلس الاقتصادي لشباب الأعمال

كتبت- منار الرخ:

قالت غرفة القاهرة في بيان اليوم الثلاثاء، إن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، شكل المجلس الاقتصادي لشباب الأعمال بغرفة القاهرة، برئاسة وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، للاستفادة من أفكار ورؤية الشباب في تحقيق التنمية والتطوير خلال المرحلة القادمة.

وقال العربي، في البيان، إن الهدف من إنشاء هذا المجلس هو تواصل الأجيال، والربط بين حماس وقدرات وأفكار الشباب والخبرات الموجودة حاليًا بما يحقق في النهاية مصلحة مصر بالنهوض بالتجارة والصناعة والاستثمار، وتنمية وتطوير الاقتصاد القومي.

وأوضح العربي، أن تجربة المجلس الاقتصادي بغرفة القاهرة سيتم الاستفادة منها في كافة الغرف التجارية على مستوى الجمهورية من أجل تحقيق التنمية المُستدامة التي نتطلع إليها للنهوض بكافة القطاعات التي تمثل قاعدة اقتصادنا القومي، على أن يتم الربط بين كافة الغرف فيما يتعلق بالاستفادة من قدرات الشباب وتواصل الأجيال والفائز في النهاية مصرنا الحبيبة التي يجب أن تستفيد من كافة أبنائها المخلصين من الأجيال المختلفة .

وأكد وليد رمضان، رئيس المجلس الاقتصادي لشباب الأعمال، أنه من ضمن أهداف المجلس الاستفادة من التجارب الناجحة للمؤسسات الاقتصادية المختلفة سواء بالسوق المحلي أو العالمي ، خاصة أن معظم أعضاء المجلس يمثلون مؤسسات مهمة وناجحة بالسوق المصري ولديهم علاقات خارجية مهمة يجب الاستفادة منها في القطاعات المختلفة.

وأضاف رمضان، أنه تم عقد أول اجتماع للمجلس أمس الإثنين ، وتم وضع الخطوط العريضة لخطة العمل المستقبلية التي تعتمد على عدة محاور منها، إعداد جيل من رواد الأعمال والقادة الشباب بهدف مساندة مجلس إدارة غرفة القاهرة والاتحاد العام في تنفيذ الخطط التنموية المستقبلية، بالإضافة إلى تمكين جيل الشباب، والاستفادة من أفكارهم وطاقاتهم وحماسهم في المساهمة بالارتقاء بأداء الغرف التجارية المصرية لتأخذ مكانتها الطبيعية بين الغرف العربية والإفريقية والعالمية ؛ مما يؤدي إلى الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية المصرية من خلال السعي إلى الارتقاء بالعمل التجاري والصناعي والاستثماري والمشاركة في تحسين بيئة العمل ليصبح هذا المجلس بمثابة مجلس النواب للتجار والصناع والاقتصاد المصري ككل، بحسب وليد رمضان.

وأشار إلى أنه من ضمن أهداف المجلس استفادة الشباب من خبرات وثقافات وتجارب الجيل الحالى بما يمكنهم من تذليل العقبات التي تواجه شباب الأعمال في مختلف الأنشطة وتقديم المشورة والتوعية في أسس إقامة المشروعات وإدارتها وتأثير التطورات العالمية عليها ، والسعي إلى ترجمة الابتكارات والمبادرات إلى مشروعات تستفيد منها بلدنا.