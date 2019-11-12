الرئيس التنفيذي لإيني يستبعد تقديم عرض شراء أصول دانة غاز في مصر

القاهرة- وكالات:

قال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لإيني، إنه لا يستبعد إمكانية الاهتمام بالأصول المصرية لدانة غاز لكنه قال إن من المستبعد تقديم عرض محتمل إذ أن الشركة الإيطالية العملاقة لديها الكثير من الموارد بالفعل في المنطقة.

وقال ديسكالزي اليوم الثلاثاء لوكالة رويترز على هامش مؤتمر إنه لم يفحص بعد أوراق البيع المحتمل.

وفي وقت سابق من العام الجاري، عينت دانة غاز الإماراتية مستشارا لإسداء النصح بشأن بيع محتمل لأصولها في مصر.

وقال: "لم أقل أبدا على الإطلاق لكن الأمر لا يمثل أولوية بالنسبة الآن".

وقال ديسكالزي إن للمجموعة حضور كبير في المنطقة وإنها تطور موارد في حقل ظهر العملاق التابع لها وفي الصحراء الغربية بمصر.

وعلى مدى العام الماضي، وسعت إيني حضورها في الإمارات وتحرص على تعزيز النمو.