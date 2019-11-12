البترول: بدء المشروع التجريبي لتركيب 20 ألف عداد غاز مسبقة الدفع

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها بدأت في تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب 20 ألف عداد غاز طبيعي مسبقة الدفع بمشروعي "بشاير الخير" بمحافظة الإسكندرية، و"حي الأسمرات" بمحافظة القاهرة، للتأكد من كفاءة المنظومة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام عدادات الغاز مسبقة الدفع.

وبحسب تقرير تلقاه طارق الملا وزير البترول، بشأن الموقف التنفيذي لأعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، من المتوقع الانتهاء من المشروع التجريبي للعدادات مسبقة الدفع بنهاية شهر ديسمبر المقبل تمهيدا لتعميم تطبيق تلك الآلية بنجاح.

وأضافت الوزارة أنه للإسراع في تطبيق المنظومة أنشأت وزارة الإنتاج الحربي شركة جديدة متخصصة في تصنيع العدادات مسبقة الدفع، ومن المتوقع بدء الإنتاج بحلول شهر يناير 2020 بطاقة إنتاجية متوقعة حوالي 500 ألف عداد خلال النصف الأول من عام 2020، مع رفع الطاقة الإنتاجية بدءا من أول يوليو المقبل إلى مليون عداد سنويا.

وكانت وزارة البترول أعلنت في يونيو الماضي في بيان، أن من المنتظر في ضوء نتائج المشروع التجريبي تعميم التجربة تباعا في مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمدن الجديدة، والكمبوندات السكنية لتركيب العدادات لعدد 300 ألف عميل في عام 2020-2021، ثم 500 ألف عميل جديد في 2021-2022.

وأشار وقتها الوزارة إلى أن الفترة السابقة شهدت اتخاذ عدة خطوات تمهيدية للبدء في هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي شملت إعداد المواصفات الفنية لتصنيع العدادات، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الإنتاج الحربي لتصنيع وتوريد العدادات.