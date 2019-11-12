"الاستثمار الأوروبي": 9 مليارات يورو قيمة استثماراتنا في 95 مشروعا بمصر

كتب- مصطفى عيد:

قال داريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن استثمارات البنك في مصر وصلت إلى 9 مليارات يورو، تم ضخها في أكثر من 95 مشروعا في مختلف القطاعات ذات الأولوية للحكومة المصرية، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

وأضاف سكانابيكو، خلال لقائه مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمدينة لوكسمبورج، إن من بين هذه القطاعات الطاقة المتجددة، والنقل والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه تم ضخ 5 مليارات يورو من هذه الاستثمارات في مشروعات مع القطاع الخاص.

وذكر أن العام الماضي شهد استثمار البنك نحو 611 مليون يورو في مصر، في مجالات المياه والنقل، ومليار يورو لعقود الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص.

وأعرب نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، عن حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مشروعات البنية الأساسية، وتمويل القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعلن نائب بنك الاستثمار الأوروبي، ترأسه لوفد البنك في منتدى "أفريقيا 2019"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما سيمثل فرصة جيدة لقيام البنك بدعم التعاون التنموي والاستثماري بمصر ودول أفريقيا، ويتيح الفرصة للإعلان عن استثمارات جديدة للبنك في مصر والقارة الأفريقية.

وبحثت الوزيرة مع نائب رئيس البنك، بحضور خالد البقلي سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي، زيادة استثمارات البنك في مصر، خاصة في مشروعات مثل النقل والمياه والصرف الصحي والكهرباء، في إطار تحسين مستوى معيشة المواطنين.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرة اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمانحين لبنك الاستثمار الأوروبي، بمدينة لوكسمبورج، والتي حضرها ويرنر هوير، رئيس البنك، ومراد وهبة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للمنطقة العربية، وبيير جرامينا، وزير مالية لوكسمبورج.

وخلال الجلسة، أشاد رئيس البنك، بالعلاقات القوية بين مصر والبنك، حيث كانت مصر أول دولة خارج الاتحاد الأوروبي تم إنشاء مكتب إقليمي فيها لبنك الاستثمار الأوروبي لخدمة مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

كما أشاد رئيس البنك بالإصلاحات التشريعية التي نفذتها مصر مؤخرا، وساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار، وقصص النجاح التي حققتها في المشروعات التي استثمر فيها البنك في مصر، مما يدفع البنك لضخ المزيد من الاستثمارات بمصر، بحسب البيان.

وقالت سحر نصر، إن مشاركتها في هذا المؤتمر تأتي بعد شهر من المشاركة في الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر الإقليمي لمنطقة الجوار الأوروبي، الذي نظمه البنك تحت عنوان "الاستثمار في مستقبل مرن اقتصاديا وشامل للجميع"، في العاصمة اللبنانية بيروت، مما يعكس العلاقات القوية بين مصر والبنك.

وأكدت الوزيرة، مواصلة الحكومة، برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تحت قيادة الرئيس السيسي، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر من خلال إصلاحات تشريعية تضمن مشاركة أكبر للقطاع الخاص.

كما أشارت إلى مبادرة الرئيس، للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الصحة والتعليم، وبرنامج الحماية الاجتماعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لتعزيز الشراكة مع البنك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، ودعم الجهود الرامية إلى التكامل الإقليمي للتجارة والاستثمار في القارة.

وأشارت إلى منتدى "أفريقيا 2019"، الذي يعد أكبر ملتقى للاستثمار في القارة الأفريقية، ويشارك فيه عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من الدول الأفريقية، ورجال أعمال ومستثمرون ومؤسسات دولية من كافة أنحاء العالم.

وقالت الوزيرة إن المنتدى هذا العام سيشهد أكبر مشاركة لمؤسسات التمويل الدولية، وكبريات الشركات العالمية، مما يتيح فرصة لعقد شراكات واتفاقيات استثمارية جديدة بين البنك ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص في أفريقيا.