سرحان: الانتهاء من إجراءات طرح شركة إي فاينانس بالبورصة 31 ديسمبر المقبل

إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس

كتبت-منال المصري:

كشف إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، عن الانتهاء من الإجراءات القانونية لطرح جزء من رأس مال الشركة في البورصة في 31 ديسمبر المقبل.

وقال على هامش قمة مصر الاقتصادية اليوم الثلاثاء إنه بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية للطرح ستقوم شركة رينيسانس كابيتال المستشار المالي للشركة بتحديد توقيت طرح الشركة بالبورصة.

وأوضح سرحان أن الإجراءات القانونية لطرح الشركة تتمثل في خطة العمل وخطة التوسعات وبناءً عليه سيتم تحديد نسبة رأس المال المستهدفة.

وبحسب سرحان فإن اللجنة الوزارية المختصة ببرنامج الطروحات ستحدد بعد ذلك نسبة طرح جزءًا من رأس مال الشركة في البورصة.

وبحسب سرحان فإن الشركة قررت إرجاء التوسع في الدول الأفريقية من العام الجاري إلى العام المقبل، ظرا لتوسع أعمال الشركة بالسوق المصري في تنفيذ مشروعات مختلفة.

وقال إن توسع الشركة في الدول الأفريقية يأخذ أولوية كبرى في العام المقبل ولذلك تم التعاقد مع مكتب آرنست أند يونج لإجراء دراسة للتوجه إلى أفريقيا وتحديد الدول بناء على الدراسة.

وأضاف سرحان أن الشركة رفعت رأسمالها من 500 مليون جنيه الي 800 مليون جنيه بزيادة 300 مليون جنيه خلال العام الجاري.

وذكر أن استثمارات الشركة خلال 12 عاما السابقة بلغت 30 مليون دولار في البنية التكنولوجية.

وأضاف سرحان أن نسبة الإيرادات والأرباح المستهدفة للشركة نهاية العام الجاري تبلغ 25%.

وقال إن شركته صدرت 2.5 مليون كارت ميزة أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية مستهدفا الوصول إلى 3.5 مليون كارت بالتعاون مع بنك مصر والبنك الزراعي والبريد.