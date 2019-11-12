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بنك قناة السويس يبرم تسويات ديون بـ 1.6 مليار جنيه خلال عامين

02:33 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
بنك قناة السويس يبرم تسويات ديون بـ 1.6 مليار جنيه خلال عامين

بنك قناة السويس

كتبت-منال المصري:

تصوير-هاني رجب:

قال حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، إن البنك أبرم تسويات بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال آخر عامين، منهم 600 مليون جنيه تحصيلات نقدية وعينية.

وأضاف فى تصريحات على هامش مؤتمر قمة مصر الاقتصادية اليوم الثلاثاء، أن نسبة الديون غير المنتظمة تراجعت من 56% إلى 18% حاليًا.

وأوضح ان البنك افتتح ١٢ فرعًا مؤخرًا ووصل بشبكة فروعه إلى ٤٧ فرعًا.

وأضاف رفاعي أن البنك يسعى إلى افتتاح أول فرع إلكتروني بسيتي ستارز خلال الشهر الجاري.

وبحسب رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس فإن مصرفه يستهدف ضخ تمويل بقيمة 30 مليون دولار لتوريد معدات بقطاع البترول.

وقال إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 10٪ فقط من المحفظة وحقق البنك نموًا في القطاع بنسبة 70% خلال 2019.

بنك قناة السويس حسين رفاعي تحصيلات نقدية مؤتمر قمة مصر الاقتصادية

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