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التجاري وفا بنك ايجيبت: نركز على تمويل الصادرات المصرية لأفريقيا

01:27 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
التجاري وفا بنك ايجيبت: نركز على تمويل الصادرات المصرية لأفريقيا

هشام السقا العضو المنتدب بالتجاري وفا بنك ايجيبت

كتبت- منال المصري:

تصوير : هاني رجب

قال هشام السقا العضو المنتدب بالتجاري وفا بنك ايجيبت، إن مصرفه يركز على دعم الصادرات المصرية وتوفير التمويل اللازم لها لتسهيل دخولها بالسوق الأفريقي وخاصة بما يمتلكه مصرفه من انتشار في دول غرب أفريقيا بـ 15 فرعا.

وأشار خلال كلمته في مؤتمر قمة مصر الاقتصادية إلى أن التجاري وفا ايجيبت يستطيع دعم الاقتصاد المصري من خلال الميزة النسبية التي يتميز بها وهي الانتشار في الدول الافريقية .

وأوضح السقا أن التجاري وفا سعى إلى دخول مصر في 3 محاولات ونجح بعد استحواذه على بنك باركليز مصر.

وأشار إلى أن البنك بمصر حقق نموا في عدة قطاعات على رأسها الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية.

وأضاف أن تواجد البنك في أفريقيا سيفتح لمصر مجالا للتواجد بقوة وزيادة الصادرات والتجارة فى افريقيا وخاصة فى غرب افريقيا والتى تتواجد بها المجموعة.

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