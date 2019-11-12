السيد القصير: استراتيجية البنك الزراعي تسعى للتحول الرقمي

كتبت - منال المصري:

تصوير- هاني رحب:

قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك يقدم الخدمات المالية المصرفية لجميع عملائه البالغة 3 ملايين عميل، ويسعى إلى التحول الرقمي.

وأضاف القصير، خلال كلمته في مؤتمر قمة مصر الاقتصادية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحا كبيرا طوال الثلاث سنوات الماضية واكتسب ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية، لكنه ليس كافيا حيث تحتاج الدولة مزيدًا من البرامج والإجراءات لتحقيق الاستدامة .

وأوضح أن تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي أصبحت محل توثيق وإشادة دولية خاصة بين الأسواق الناشئة، نتيجة الدعم السياسي الذي تلقته وكذلك الدور الكبير للبنك المركزي.

وأضاف أن البنك المركزي كرقيب قوي على جهاز مصرفي متماسك استطاع تحقيق مساندة غير مسبوقة للإصلاح الاقتصادي، والقضاء على السوق السوداء للدولار، ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل لمستويات غير مسبوقة .

وأشار إلى أن القطاع المصرفي استبق عملية الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2004، ونجح البنك المركزي في إعادة هيكلة البنوك وإصلاح محفظة الديون المتعثرة وتقوية رؤوس الأموال وهو ما مكّنها من مواجهة التحديات الاقتصادية المتتالية .

وأوضح القصير أن البنوك لها دور خلال السنوات الأخيرة في في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم في زيادة نسبة الشمول المالي.