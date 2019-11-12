التضامن: 457 مليون جنيه لأنشطة برنامح "سكن كريم" للأسر الأولى بالرعاية

القاهرة- مصراوي:

قال بيان لوزارة التضامن الاجتماعي إن التمويل المستحدم لبرنامج سكن كريم حوالي 457 مليون جنيه.

وذكر البيان الصحفي اليوم الثلاثاء أن الوزيرة، غادة والي استعرضت تقريراً عن تقدم أعمال برنامج سكن كريم وإنجازاته حتى أكتوبر 2019 .

وبحسب التقرير فإن أن التمويل المستخدم للبرنامج حوالي 457 مليون جنيه منها حوالي 80 مليون جنيه من الوزارة و100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف وحوالي 74 مليون من الجمعيات الأهلية الشريكة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الإنفاق من المصادر المساندة للبرنامج الذي بلغ حوالي 203 مليون جنيه من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

وقالت والي إن جاري تنفيذ تدخلات للأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر تشمل إنشاء أسقف 3936 منزلاً وتأهيل 2295 منزلاً من تمويل وزارة الأوقاف و6437 وصلة منزلية لمياه الشرب و1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا.

ووفقًا للوزيرة فإنه جاري تنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا، و1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج و3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا.

وأوضحت والي أنه تم تنفيذ 51466 وصلة منزلية للصرف صحي بتمويل من الجهات المساندة للبرنامج بالمحافظات الخمس من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وإحدى الجمعيات الأهلية بتكلفة إجمالية حوالي 217 مليون جنيه.

وقالت إنه تم تأهيل 880 منزلا بتكلفة حوالي 35 مليون جنيه في 31 قرية في ست محافظات مناصفة بين شركة بالم هيلز وجمعية الأورمان وتأهيل 124 منزلا في ثلاث قرى بمحافظة سوهاج بتمويل حوالي 5 ملايين جنيه من مؤسستي ساويرس ومصر الخير.

وأضافت والي أن المشروعات المنفذة أتاحت حتى الآن أكثر من 1.5 مليون يومية عمل.