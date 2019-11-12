من نظيف إلى طلعت.. أول كتاب يرصد مرور 20 سنة على تأسيس وزارة الاتصالات

كتب- علاء حجاج:

يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة أول كتاب وثائقي عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتزامن مع احتفالات الوزارة بمرور 20عامًا على تأسيسها ويحمل اسم "شهادة للتاريخ" للصحفي محمد لطفي.

ويحمل الكتاب الذي يصدر في القطع المتوسط ويضم أكثر من 300 صفحة، تاريخ الوزارة وانطلاقها في أكتوبر عام 1999 حتى أكتوبر عام 2019.

ويجيب الكتاب عن الكثير من التساؤلات حول بداية التفكير في انطلاق وزارة للاتصالات واختيار الدكتور أحمد نظيف كأول وزير للاتصالات والمعلومات في مصر.

كما يحتوي الكتاب على مقابلات شخصية مع عدد من الوزراء السابقين للاتصالات والتنمية الإدارية منهم د. ماجد عثمان أول وزير للاتصالات بعد ثورة يناير 2011، وكذلك الوزراء محمد سالم وهاني محمود وعاطف حلمي وخالد نجم وياسر القاضي، وكذلك الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، وصولا للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الحالي، بالإضافة إلى لقاءات مع قيادات قطاع الاتصالات منهم المهندس عقيل بشير الرئيس الأسبق للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عثمان سلطان أول عضو منتدب لشركة موبينيل (أورنج حاليا)، والمهندس محمد عمران الرئيس السابق لشركة اتصالات الإمارات، والدكتور عادل دانش الرئيس المؤسس لشركة اكسيد، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور أحمد الشربيني المدير السابق للمعهد القومي للاتصالات، والمهندسة عزة تركي نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات الأسبق، والدكتورة نجوى الشناوي رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد بشارة أول رئيس لشركة لينك دوت نت وأحد اللاعبين الأساسيين في قطاع الإنترنت في مصر والذي يلقي الضوء عن تجربة مصر في الإنترنت، والمهندس هاشم زهير الرئيس الأسبق للعلاقات الحكومية بشركة موبينيل ونائب العضو المنتدب للشركة.

كما يضم الكتاب أسرار تروى للمرة الأولى عن شركات المحمول وظروف انطلاق الخدمة منذ عام 1996 والمجهود الذي بذله الدكتور عثمان لطفي الرئيس الأسبق للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية.

ويستعرض الكتاب التجارب الإيجابية التي بذلها القائمون على القطاع من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وانطلاق معرض كايرو تيليكومب (كايرو أي سي تي حاليا) وتجربة أسامة كمال في استمرار انعقاد المعرض على مدار 23 عاما.

ويضم الكتاب أكثر من 80 صورة نادرة لأحداث وفعاليات في القطاع منذ انطلاق الوزارة حتى اليوم، كما يستعرض الكتاب أيضا تجارب حية لشركات محلية وعالمية في مصر منذ انطلاق أعمالها ومنها هواوي، وسيسكو، وفوجيتسو، وأوبو، وراية القابضة، وفايبر مصر، وسيلكون 21، وأكت، وإنتركوم، وسامسونج بالإضافة لتجربة إنطلاق أول محمول مصري الصُنع، كما يلقي الكتاب الضوء على التجربة المصرية في مجال المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية من خلال شركتي أي فاينانس وفوري.

كما يعكس الكتاب أيضا اهتمام القيادة السياسية للبلاد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتناول الكتاب تجربة حية للشركة المصرية للاتصالات صاحبة أول شبكة للمحمول والتي تنازلت عنها لصالح فرانس تيليكوم وأوراسكوم تيليكوم.