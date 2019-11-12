فيسبوك تعقد برنامج "Boost with Facebook" التدريبي بالشراكة مع رايز أب

القاهرة- مصراوي:

أعلنت فيسبوك اليوم شراكتها مع رايز أب "RiseUp" لإطلاق برنامج "Boost with Facebook" وهو برنامج تدريبي عالمي تم وضعه من أجل مساعدة المشروعات الصغيرة على النمو وصقل المهارات الرقمية لدى المزيد من الأشخاص الذين في حاجة إليها للمنافسة في مجال الاقتصاد الرقمي.

وأطلقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر هذا البرنامج الذي تم وضعه بهدف دعم أهداف التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030، بحسب بيان من فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

ويهدف برنامج "Boost with Facebook” إلى تدريب ألفين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار ستة أشهر في عدة أنحاء في مصر تشمل القاهرة والصعيد والدلتا.

وسيركز البرنامج في مراحله الأولى على الصناعات اليدوية والتي تتضمن صناعات النسيج والتطريز بالإضافة إلى الصناعات الغذائية وخدمات المواطنين والرعاية الصحية والزراعة والاستيراد والتصدير والأعمال الهندسية، وجميعها تساهم بشكل رئيسي في الاقتصاد المصري. وفي إطار هذا البرنامج، سيقدم متخصصون بفيسبوك دورات "تدريب المدربين" لتمكين المشاركين من نقل معرفتهم وخبرتهم بفعالية وضمان امتداد أثر البرنامج ليشمل أعدادًا متزايدة، وفقا لما ذكره البيان.

وبحسب الإحصاءات، فإن 71% من المصريين متصلون بواحدة على الأقل من المشروعات الصغيرة أو المتوسطة على الإنترنت وتواصل هذه النسبة صعودها يومًا بعد يوم. وتمنح مهارات التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لأصحاب الأعمال ميزة مهمة في اقتصاد اليوم المتسم بسرعة الحركة والتطور، خصوصًا بعد وصول عدد مستخدمي تطبيق فيسبوك إلى 23 مليون مصري عبر هواتفهم المحمولة يوميًا.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، إن الوزارة حريصة على دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة مشروعات التحول الرقمى، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور كبير فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة. ودعت الوزيرة، شركة فيسبوك وشركة رايز اب للمشاركة فى منتدى أفريقيا 2019 والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم جلسات عن رواد الأعمال والاستثمار في رأس المال البشرى.

وفي هذا السياق، قال رامز شحادة المدير التنفيذي لشركة فيسبوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يعدّ السوق المصري أحد أسواق التجارة الإلكترونية الأسرع نموًا في المنطقة بفضل بيئة الأعمال الديناميكية التي تضم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والتي يسرّنا دعمها من أجل تحقيق النجاحات المنشودة. ولأننا ندرك جيدًا مدى أهمية الإلمام بالمهارات الرقمية لدى المتقدمين للحصول على وظيفة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، نحن نسعى لإتاحة الموارد اللازمة للقوة العاملة في مصر من أجل اكتساب تلك المهارات كما نأمل توفير ما تحتاج إليه الشركات من موارد تساعدها على النمو".

من جانبه، قال عبد الحميد شرارة رئيس شركة رايز أب: "تمثل هذه الشراكة مع فيسبوك علامة فارقة في مسيرة رايز أب؛ فمنذ انطلاق أعمالنا في السوق المصري منذ ست سنوات، دأبت الشركة على دعم نهوض رواد الأعمال عبر عقد شراكات عدة سواء مع الحكومة أو شركات أخرى. وقد نجحنا بالفعل في ترسيخ دعائم الثقة بين أوساط الشباب المصري والوصول إلى نسبة كبيرة منهم مما يساعدنا على النجاح في تقديم برنامج "Boost with Facebook" وهو البرنامج التدريبي الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتوفّر فيسبوك ضمن عروضها التعليمية للشركات الصغيرة والمتوسطة منصة "Blueprint" للتعليم الإلكتروني للراغبين في تحسين مهارات استخدام أدوات التسويق الرقمية. وتحتوي هذه المنصة على عشرات الدورات التدريبية المجانية – بدءاً من أبسط المهارات كشرح المبادئ الأساسية لإنشاء إعلانات جذابة مخصصة للهواتف المحمولة وصولاً إلى دورات أكثر تقدمًا عن التخطيط الاستراتيجي ووضع الميزانية للحملات الإعلانية. وتتوفر جميع المعلومات عن هذه البرامج التدريبية بالإضافة إلى قصص نجاح عدد من رواد الأعمال باستخدام تلك الأدوات في أنشطتهم اليومية على الرابط التالي : https://www.facebook.com/boost