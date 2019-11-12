سفراء أفارقة يزورون العاصمة الإدارية استعدادا لمنتدى "أفريقيا 2019"

كتب- مصطفى عيد:

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيارة لسفراء عدد من الدول الأفريقية لدى القاهرة، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار ترتيبات عقد منتدى أفريقيا 2019، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال يومي 22 و23 نوفمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء، يهدف المنتدى إلى تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية، وللتعرف على حجم الإنجاز الذي تحقق في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفرص الاستثمار به.

وخلال الزيارة، تفقد السفراء الأفارقة لدى القاهرة، القاعات التي ستشهد عقد جلسات وورش عمل المنتدى بفندق "الماسة كابيتال"، وكافة الأمور التنظيمية واللوجستية المتعلقة بحضور ومشاركة رؤساء الدول والحكومات والوزراء من أفريقيا.

وزار السفراء الأفارقة، كلا من مسجد الفتاح العليم، أحد أكبر المساجد في المنطقة العربية، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، وفقا للبيان.

وأشاد السفراء الأفارقة لدى القاهرة، بالفرص الاستثمارية الواعدة في العاصمة الإدارية الجديدة، وحجم الإنجاز الذي تم ويتم خلال عملية إنشائها وفق أحدث النظم الدولية، مؤكدين حرص بلادهم على المشاركة بقوة في منتدى "أفريقيا 2019"، والترويج للفرص الاستثمارية في بلادهم أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين من كافة أنحاء العالم.

كما أشادوا بحرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على زيارتهم لمكان عقد المنتدى والاطلاع على الترتيبات النهائية لتنظيمه، وتسهيل كافة الأمور التنظيمية واللوجستية المتعلقة به، مشيرين إلى أن التواصل المباشر مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي يضمن نجاح المنتدى، ويحقق المصلحة المشتركة لدول القارة في جذب الاستثمارات.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن إقامة منتدى "أفريقيا 2019" هذا العام في العاصمة الإدارية الجديدة، يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية في العاصمة، وتعريف القادة الأفارقة بتجربة مصر في تطوير البنية الأساسية.

وأضافت أنه سيتم خلال المنتدى الترويج للفرص الاستثمارية في قارة أفريقيا، والإعلان عن اتفاقيات تنموية واستثمارية بين شركاء التنمية ودول القارة وبين القطاع الخاص، موضحة أن جلسات المنتدى سيتحدث فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من أفريقيا بالإضافة إلى عدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية ونوابهم، وممثلين عن القطاع الخاص من عدد من الدول الأفريقية.

وذكرت الوزيرة أن إعلاميين عالميين متخصصين في الشؤون الاقتصادية والأفريقية، سيديرون هذه الجلسات، مما سيكون فرصة لعرض كل دولة تجربتها الناجحة في مناخ الاستثمار والفرص المتاحة بها، في ظل ما سيحظى به المنتدى من تغطية إعلامية.

وستتناول الجلسات، موضوعات مثل الشراكات من أجل التنمية في أفريقيا من خلال تطوير البنية الأساسية، وتحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعي في أفريقيا، وآفاق الاستثمار العربي الأفريقي المشترك في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الإمكانات التنافسية للقطاع الخاص في مصر وأفريقيا، وفرص نمو الشركات الناشئة، وفقا للبيان.

وتنظم المنتدى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، والذي يعد أكبر ملتقى للاستثمار في أفريقيا، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين، وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، ومن جميع أنحاء العالم.