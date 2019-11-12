ليبيا تمنع دخول السيراميك والرخام برًا والمنتجون في مصر يستغيثون بالحكومة

القاهرة- مصراوي:

قال شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك، في اتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة الليبية قررت منع دخول واردات السيراميك والرخام عبر المنافذ البرية، والسماح بدخولها من المنافذ البحرية فقط اعتبارا من أول ديسمبر 2019.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن الشعبة طالبت وزير التجارة والصناعة في مصر، بسرعة التواصل مع الحكومة الليبية بشأن قرارها بمنع صادرات الرخام والسيراميك عبر المنافذ الليبية براً.

وأشار عفيفي إلى أن قرار الحكومة الليبية يهدد تنافسية المنتجات المصرية خاصة صادرات الرخام والسيراميك بسبب ارتفاع تكاليف الشحن البحري وطول فترة وصول البضائع وكثرة الإجراءات مما يهدد الصادرات المصرية.

وأوضح رئيس الشعبة، أن التصدير للسوق الليبي عبر الحدود البرية كان يتم بنقل البضائع من المخازن المصرية إلى مخازن المورد والمشتري الليبي مباشرة دون أي أعباء مالية إضافية.

وقال إن القرار الليبي بالتصدير بحراً يتضمن إجراءات معقدة وخطوط نقل عديدة من المخازن المصرية إلى الميناء ثم إلى ميناء بني غازي وبالتالي تحتاج الشحنات إلى حاويات مما يزيد من تكاليف النقل والأعباء المالية وارتفاع أسعار السيراميك والرخام، الأمر الذي يهدد من تنافسية المنتج المصري في السوق الليبي.

وأضاف أن أسباب قرار منع تصدير السيراميك والرخام برًا إلى ليبيا غير معلوم وسيكون له مردود سلبي خاصة الرخام والسيراميك، مطالباً وزير التجارة والصناعة وقطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة بالتواصل السريع مع الحكومة الليبية من أجل إيجاد حل لإنقاذ الصادرات المصرية.