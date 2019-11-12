الجمعية العمومية للحديد والصلب توافق على استمرار الشركة رغم الخسائر

كتبت- شيماء حفظي:

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية – التابعة لقطاع الأعمال العامن على استمرارية الشركة رغم الخسائر الكبيرة التي تتكبدها.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت أمس، وافقت على استمرارية الشركة إعمالا بأحكام المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال 203 ولائحته التنفيذية.

وكانت الجمعية العامة للشركة تأجلت للأمس، نتيجة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتنتظر شركة الحديد والصلب، قرارا مصيريا من مجلس الوزراء، بشأن خطة تطويرها لوقف نزيف الخسائر بالشركة.

وقالت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بشأن بحث سبل تطوير الشركة انتهت من عملها، ورفعت تقريرها للوزارة، التي تنتظر بدورها قرار الحكومة.

وكان مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قال لمصراوي في تصريحات سابقة، إن شركة الحديد والصلب ستستأنف دراسة تركيز الخام بالتعاون مع شركة أوكرانية، ضمن محاولات الشركة للتطوير وإنقاذها من الخسائر المتفاقمة.

وأضاف نافع: "تركيز الخام ما زال قيد الدراسة مع الشركة الأوكرانية وجارٍ تشكيل فرق عمل من الطرفين للمضي قدما في دراسات تركيز الخام وتصنيع المكورات في الواحات".

وتسعى الحكومة لإنقاذ شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، من مصير شركة القومية للأسمنت التي صدر قرار بتصفيتها في أكتوبر الماضي.

وبحسب تقرير الإفصاح السنوي للشركة – المرسل للبورصة اليوم – تراجع صافي حقوق المساهمين في الحديد والصلب المصرية عن 90% من رأس المال.

وارتفعت خسائر الشركة خلال العام المالي الماضي بنحو 20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018.

وتراجعت إيرادات النشاط في الشركة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 23.2% نتيجة انخفاض كمية المبيعات، بحسب التقرير.

وتعاني شركة الحديد والصلب من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.