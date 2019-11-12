أرباح هيرميس ترتفع 32% خلال الربع الثالث من العام الجاري

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت صافي أرباح المجموعة المالية هيرميس خلال الربع الثالث من عام 2019، بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء، بلغ صافي الربح 362.3 مليون جنيه مقابل 274.3 مليون جنيه.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتبلغ نحو 1.6 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه خلال فس الفترة من العام الماضي.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام، ارتفع إجمالي إيرادات الشركة لتصل إلى 4.9 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع صافي ربح الشركة خلال التسعة أشهر إلى مليار جنيه مقابل 751.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وقالت الشركة في بيان منفصل، إن نمو الإيرادات يعكس الأداء القوي لمنصة قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side) وكذلك النمو الملحوظ بأعمال قطاع التمويل غير المصرفي وارتفاع الإيرادات من أدوات الخزانة وعمليات سوق المال خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن قوة النتائج المالية والتشغيلية مع اقتراب نهاية عام 2019، يعد مؤشرًا قويًا على نجاح الشركة في تطوير الإمكانات والمنتجات والخدمات التي تمكنها من الحفاظ على وتيرة نمو الإيرادات خلال المرحلة القادمة.

وأضاف في البيان، أن المقومات التي يتمتع بها قطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي تدعم قناعتنا بصحة المسار الذي تنتهجه المجموعة المالية هيرميس باعتبارها مؤسسة رائدة في تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية، كما تعزز ريادة المجموعة المالية هيرميس على كافة الأصعدة.

وارتفع دخل الأتعاب والعمولات بمعدل سنوي 13% ليبلغ 872 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019، وهو ما يعادل 74% من إجمالي إيرادات المجموعة، وذلك على خلفية نمو إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية وشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر، بحسب البيان.

وخلال الربع الثالث بلغت إيرادات منصة قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side) 490 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019، وهو نمو سنوي بمعدل 11%.

وأشار بيان الشركة إلى أن نمو القطاعين، يعكس ذلك نمو إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بفضل ارتفاع العمولات بأسواق مصر والسعودية وكذلك العمولات من المنتجات المهيكلة (Structured Products)، وهو ما ساهم في الحد من أثر التراجع النسبي بإيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب خلال نفس الفترة نظراً لمقارنته بالأداء الاستثنائي المحقق خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وأوضح عوض أن مساهمة قطاع الوساطة في الأوراق المالية في تنمية إيرادات الشركة يرجع بصفة خاصة إلى هيمنته المستمرة على أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمكانة التي احتلها القطاع بالأسواق المبتدئة التي توسعت بها الشركة مؤخراً.

وقال كريم عوض، إن الشركة تحتل مركز الصدارة في أسواق مصر وأبو ظبي ودبي والكويت وناسداك دبي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فضلاً عن تنمية حصتها من إجمالي التنفيذات في أسواق جنوب الصحراء الأفريقية حيث احتلت المرتبة الثانية في كينيا وحصدت المركز الثالث بين شركات الوساطة في الأوراق المالية في نيجيريا.