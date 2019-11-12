رئيس اتحاد نقابات مصارف لبنان: البنوك مغلقة اليوم بسبب إضراب

القاهرة- وكالات:

قال رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان، لرويترز، إن البنوك في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى مغلقة اليوم الثلاثاء بسبب إضراب، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف جورج الحاج، رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان، إن ماكينات الصرف الآلي ستزود بالنقد.

ودعا الاتحاد، الذي يمثل 11 ألف موظف، لإضراب أمس الاثنين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، مشيرا إلى احتجاجات ضد بنوك ومطالب العملاء بسحب الودائع.

وتفرض البنوك قيودا على السحب بالدولار والتحويلات إلى الخارج.