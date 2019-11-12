وزير الصناعة :20% نموا متوقعا في الصادرات المصرية العام الجاري

غدا- إغراق أول شعب مرجانية مصنعة بتكنولوجية الـ "3D" في سهل حشيش

كتبت- منال المصري:

تصوير- هاني رجب:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن من المتوقع أن تحقق الصادرات المصرية نموا خلال العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بمستوياتها في العام الماضي.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر "قمة مصر الاقتصادية الأولى"، اليوم الثلاثاء، أن هذا النمو سيتحقق نتيجة إحياء برامج تصديرية تحفز المصدرين على زيادة الصادرات.

يذكر أن الصادرات زادت 3% فقط في أول 9 أشهر من العام الجاري، وسجلت 19 مليار و201 مليون دولار، مقابل حوالي 18 مليار و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان سابق من الوزارة.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن في سبتمبر الماضي، إطلاق برنامج جديد لتحفيز الصادرات المصرية بعد مشاورات مع الأطراف المعنية، وتخصيص 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات خلال العام المالي الجاري.

وأشار نصار، خلال كلمة بالنيابة عن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة ضخت على مدار السنوات الخمس الماضية استثمارات بلغت 940 مليار جنيه في قطاعات مختلفة.

وأوضح الوزير أن التحول الرقمي يحصل على أولوية في توجهات الحكومة لنمو الاقتصاد المصري.