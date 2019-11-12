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أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

10:39 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

أسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر شراء الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر سعرا الشراء والبيع في 9 بنوك أخرى.

وزاد سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.11 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 16.20 جنيه.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والبركة، والإسكندرية عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي كريدي أجريكول، وقناة السويس عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الجنيه المصري مصرف أبو ظبي الإسلامي
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