القاهرة – مصراوي:

قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، في بيان اليوم الاثنين، إنه تم تعيين هشام سبليني رئيسًا للعمليات في أوراسكوم تيلكوم لبنان إحدى شركاتها التابعة وشركة موبايل إنتريم كومباني 1 ("ألفا") التي تديرها أوراسكوم تيلكوم لبنان.

وسيتولي سبليني رئاسة قسم العمليات الذي تم إنشاؤه حديثًا ليجمع إدارات الخدمات التجارية والتكنولوجيا وخدمة العملاء، وقد تم إنشاء القسم من خلال إعادة الهيكلة بهدف تحسين الأداء التشغيلي لشركة ألفا وتيسير أنشطتها الداخلية لتقديم أفضل الخدمات لعملائها مع تقليص النفقات التشغيلية، بحسب البيان.

ويتمتع هشام سبليني بخبرة طويلة لأكثر من عشرين عامًا في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث قام ببناء وتطوير شبكات سلكية ولاسلكية ناجحة في بيئات شديدة التنافس سواء في الأسواق الناشئة أو المتطورة.

وكان هشام سبليني يشغل منصب نائب رئيس القطاع التكنولوجي في شركة أورانج مصر، ومن قبل ذلك منصب رئيس القطاع التكنولوجي في شركة أوريدو ( Ooredoo) في الكويت، ومنصب الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أوراسكوم تيلكوم تونس.

وقال المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة "إننا نرحب ترحيبا حارا بهشام لانضمامه إلى شركة أوراسكوم تيلكوم لبنان، ونحن علي ثقة من قدرته على مساعدة شركة ألفا في متابعة رحلتها في النمو والتطور والريادة لمواصلة تقديم أفضل الخدمات وأحدثها لشعب لبنان، متمنين له مسيرة مهنية طويلة ومزدهرة معنا ".