"مراكز" تقترض 395 مليون جنيه من بنك الإمارات دبي لتطوير مرحلة جديدة من مول العرب

كتبت- منال المصري:

وقعت شركة المراكز المصرية التابعة لمجموعة الحكير، اتفاقا تمويليا بقيمة 395 مليون جنيه مع بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، لتطوير المرحلة الجديدة من مول العرب، بحسب بيان من البنك اليوم الاثنين.

وقال البنك، إن الاتفاق يأتي في إطار رغبة البنك بالتوسع في تمويل المشروعات الكبرى بالسوق المصرية كجزء من استراتيجيته الرامية للتوسع فى كافة القطاعات الاقتصادية .

ويوجه القرض لتمويل إضافة 20 ألف متر مربع بمول العرب لإقامة مركز تجارى خاص بشركة إيكيا العالمية، ويعتبر هذا التعاون تعزيزا للعلاقة الوطيدة بين مجموعة الحكير ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

ويعد هذا المشروع هو ثانى توسع لشركة إيكيا السويدية بمصر من خلال مجموعة الفطيم مصر، مما يعكس ثقة المستثمرين في استقرار السوق المصري، وقدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وتنفذ مجموعة الحكير خطة استثمارية في مصر تبلغ قيمتها أكثر من 17 مليار جنيه، من خلال التركيز على تنفيذ عدد من المشروعات بالقاهرة وعدد من المحافظات الأخرى.

وقال عمرو عزب رئيس قطاع الائتمان ببنك الإمارات دبي الوطني- مصر، إن توفير مثل هذه التسهيلات الائتمانية يأتي في إطار رغبة البنك في التوسع في تمويل المشروعات الكبرى بالسوق المصري كجزء من استراتيجيته الرامية للتوسع في كافة القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن البنك يسعى دائما للتوسع فى تمويل المشروعات الكبرى فى قطاعات البنية التحتية والمشروعات التى تتمتع بجدوى اقتصادية وملاءة مالية .

ويقول باسل رمزي - الرئيس التنفيذي لشركة مراكز: " إننا سعداء بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني بإعتباره أحد أهم البنوك العاملة في مصر مما يعكس الثقة الكبيرة التي تضعها البنوك المصرية في شركة مراكز وشركاتها التابعة.

وأضاف أن هذا القرض يمثل خطوة هامة لدعم تنفيذ التوسعات المستهدفة والتي تأتي ضمن خطة مراكز الاستثمارية في السوق المصري والتي تتخطى قيمتها 17 مليار جنيه.