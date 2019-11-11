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    المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 695 مليون يورو.. وتراجع طفيف بالعائد

    04:12 م الإثنين 11 نوفمبر 2019
    المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 695 مليون يورو.. وتراجع طفيف بالعائد

    اليورو

    كتبت- منال المصري:

    باع البنك المركزي، اليوم الاثنين، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 695 مليون يورو لأجل 364 يوما.

    وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تراجع متوسط الفائدة بشكل طفيف على أذون الخزانة المباعة خلال العطاء الجاري إلى 1.434% مقابل 1.490% في العطاء السابق.

    وتلقى المركزي 49 طلبا بقيمة 851.5 مليون يورو، قبل منها 36 طلبا بقيمة 695 مليون يورو.

    وكان المركزي طرح في أغسطس الماضي أذون خزانة باليورو بقيمة 610 ملايين يورو.

    اليورو البنك المركزي أذون خزانة وزارة المالية

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