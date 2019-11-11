تراجع الإنفاق على فوائد الديون والدعم رغم ارتفاع مصروفات الدولة في شهرين

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات لوزارة المالية، ارتفاع المصروفات العامة للدولة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بنسبة طفيفة 0.6% مقارنة بالمصروفات خلال نفس الفترة من عام 2018.

وبحسب بيانات التقرير الشهري للوزارة عن سبتمبر الماضي، ارتفعت مصروفات أجهزة الموازنة العامة للدولة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين إلى 185.4 مليار جنيه، مقابل 184.2 مليار جنيه في يوليو وأغسطس 2018.

ورغم هذا الارتفاع، شهدت المصروفات في بندي فوائد الديون، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تراجعا ملحوظا خلال يوليو وأغسطس الماضيين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت مصروفات فوائد الديون خلال يوليو وأغسطس الماضيين، حيث وصلت إلى 80.6 مليار جنيه، مقابل نحو 85.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع 6.1%.

كما انخفضت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال يوليو وأغسطس الماضيين إلى 24.1 مليار جنيه مقابل نحو 27.1 مليار جنيه في يوليو وأغسطس 2018، بنسبة تراجع 11%.

بينما ارتفعت مصروفات الأجور وتعويضات العاملين خلال يوليو وأغسطس إلى نحو 50.8 مليار جنيه مقابل 46.7 مليار جنيه في نفس الفترة، بنسبة زيادة 9%، كما زادت مصروفات شراء السلع والخدمات إلى نحو 7 مليارات جنيه مقابل نحو 5.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 21%.

ووصلت المصروفات على الاستثمارات بالموازنة خلال يوليو وأغسطس الماضيين إلى نحو 9.7 مليارات جنيه، وهو نفس مستواها في نفس الفترة من 2018، وارتفعت المصروفات الأخرى خلال يوليو وأغسطس إلى نحو 13.1 مليار جنيه مقابل نحو 9.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 42.6%.

وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات العامة للدولة خلال يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 6.5% لتصل إلى 107.2 مليار جنيه، مقابل 100.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2018.

وزادت إيرادات الضريبة على الدخل إلى 23.9 مليار جنيه في يوليو وأغسطس الماضيين مقابل نحو 22.3 مليار جنيه في نفس الفترة من 2018 بنسبة زيادة 7.2%، بينما انخفضت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات إلى نحو 44.5 مليار جنيه مقابل نحو 45.7 مليار جنيه، بنسبة تراجع 2.5%.

ووصلت إيرادات الضرائب على الممتلكات خلال أول شهرين من العام المالي الجاري إلى نحو 7 مليارات جنيه مقابل 10.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع 34%، ووصلت إيرادات الضرائب على التجارة الدولية "الجمارك" إلى نحو 5.3 مليار جنيه وهو نفس مستواها تقريبا في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى نحو 26.5 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس الماضيين مقابل نحو 16.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 58.4%.