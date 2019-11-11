خفض رابع في الطريق.. هل يتراجع سعر الفائدة في مصر بعد انخفاض التضخم؟ (فيديو)‎

كتبت- ياسمين سليم:

تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، لتحديد سعر الفائدة.

ويأتي الاجتماع وسط تراجع معدل التضخم السنوي لمستويات لم تشهدها مصر من سنوات عديدة.

وكان البنك المركزي قد قرر خفض الفائدة 3 مرات هذا العام بقيمة إجمالية بلغت 3.5% بعدما تراجع التضخم.

وخلال الفيديو التالي يشرح مصراوي لماذا تراجع التضخم السنوي؟ وماذا يعني هذا التراجع؟ وما علاقة التضخم بسعر الفائدة؟.

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