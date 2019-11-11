مصرف لبنان: الودائع محمية.. ونتعهد بصيانة استقرار الليرة

القاهرة- وكالات:

قال حاكم مصرف لبنان المركزي (رياض سلامة) اليوم الاثنين إن الودائع لدى البنك محمية، ولدى البنك المركزي الإمكانات لحفظ استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية المربوط بالدولار.

وقال سلامة، خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون اليوم الاثنين، إن البنك اتخذ إجراءات لحماية الودائع.

وأضاف أن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال غير وارد لأن لبنان يعتمد على النقل الحر للأموال.

وقال سلامة: "خفض القيمة ليس مطروحا"، مضيفا أن لبنان يمر بظروف استثنائية ومرحلة تاريخية.

وقال إن البنك المركزي أعطى "للقطاع المصرفي إمكانية أن يستلفوا بالدولار من مصرف لبنان بدون حدود، تأمينا لحاجات المودعين، وقلنا إن هذه الأموال التي تستلفها المصارف لا تستطيعون تحويلها إلى الخارج".

وانزلق لبنان، الذي يعاني أصلا أزمة اقتصادية عميقة، إلى مزيد من الاضطراب في 17 أكتوبر تشرين الأول عندما اندلعت موجة احتجاجات غير مسبوقة في أرجاء البلاد تسببت في استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وقال سلامة إن البنك المركزي يأمل في تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت. وأضاف أن البنك سيسعى لخفض أسعار الفائدة عن طريق إجراءات لإدارة السيولة.

وبالإشارة إلى القيود المفروضة من قبل البنوك التجارية منذ فتحت أبوابها مجددا بعد إغلاق استمر أسبوعين، قال سلامة إن البنك المركزي طالب البنوك بإعادة النظر فيها.