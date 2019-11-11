المالية: تراجع عجز الموازنة إلى 1.3% في شهرين مع زيادة الإيرادات

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات وزارة المالية، تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة خلال أول شهرين من العام المالي الحالي "يوليو وأغسطس"، ليسجل نسبة 1.3% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 1.6% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبحسب بيانات التقرير الشهري للوزارة عن سبتمبر الماضي، حققت الموازنة العامة عجزا كليا بقيمة 78.2 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس الماضيين مقابل 83.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق عجز كلي بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بقيمة 445.1 مليار جنيه بنسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 438.6 مليار جنيه بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة عام 2018-2019.

وبحسب التقرير الشهري للوزارة، تراجعت نسبة العجز الكلي نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة للدولة خلال يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 6.5% لتصل إلى 107.2 مليار جنيه، مقابل 100.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2018.

كما زادت قيمة المصروفات بالموازنة العامة للدولة، في يوليو وأغسطس الماضيين إلى 185.4 مليار جنيه، مقابل 184.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 0.6%.

وحققت الموازنة فائضا أوليا خلال يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 2.4 مليار جنيه بنسبة 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل تحقيق فائض أولي خلال نفس الفترة من 2018 بنحو 2.1 مليار جنيه بنسبة 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للتقرير.