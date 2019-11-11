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    مبيعات عربية تهبط بالبورصة 0.2% بنهاية تعاملات اليوم

    03:16 م الإثنين 11 نوفمبر 2019
    مبيعات عربية تهبط بالبورصة 0.2% بنهاية تعاملات اليوم

    البورصة

    القاهرة – مصراوي:

    تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.2% إلى مستوى 14769 نقطة، مدفوعة بمبيعات عربية، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

    بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي مبيعات بقيمة 26.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 16.9 مليون جنيه، والأجانب 9.7 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.59% بنهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 14795 نقطة.

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