تجار غرفة القاهرة يناقشون مقترحات التخفيض الجماعي للأسعار الأربعاء المقبل

كتبت- منار الرخ:

تعقد الغرفة التجارية بالقاهرة، الأربعاء المقبل، اجتماعا مشتركا بين شعب الأحذية والمنتجات الجلدية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمستوردين وشعبة المحاجر والرخام.

وقال إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في بيان اليوم الاثنين، إن الاجتماع سيناقش مقترحات الشُعب لتخفيض الأسعار.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش تحويل خفض الأسعار كتوجه عام وقومي وليست مبادرات فردية وطرح رؤي مختلفة لتنشيط الأسواق وكسر حالة الكساد، بحسب العربي.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة ا إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، أطلق "مبادرة لخفض الأسعار"، أكتوبر الماضي بعد إعلان عدد كبير من منتسبي الغرف التجارية في مختلف الأنشطة مساندتهم للمواطنين خلال الأيام الماضية، بالتنازل عن جزء من هامش الربح لتنشيط المبيعات في ظل حالة الركود التي تسيطر على السوق مؤخرًا.

كما سيناقش الاجتماع المقبل، مشاكل شق التعبان وتأثير ذالك علي القطاع ومشاكل القرارات ٤٣ و ٤٤ والفحص المسبق وترخيص المخازن ومشاكل قطاع صناعة الجلود وآليات وأساليب التطوير، بحسب البيان.

ومنطقة شق الثعبان تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.