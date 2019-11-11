العربي الأفريقي يحصل على تسهيلات بقيمة 30 مليون دولار لتمويل التكنولوجيا الخضراء

كتبت- منال المصري:

وقع البنك العربي الأفريقي الدولي، اتفاقية تمويل تسهيلات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل التكنولوجيا الخضراء في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب بيان من البنك اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، فإنه بموجب الاتفاقية يحصل البنك العربي الأفريقي الدولي على تمويل متوسط الأجل بقيمة 30 مليون دولار تسدد على مدار خمس سنوات.

وقال البنك، إن الاتفاقية تأتي في نطاق حزمة تسهيلات ائتمانية بقيمة 110 مليون دولار.

يأتي ذلك إيماناً من البنك العربي الإفريقي الدولي بأهمية مساندة مختلف القطاعات في تقليل البصمة الكربونية وتشجيع استخدام التكنولوجيا صديقة البيئة، عبر ضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة من خلال الاستثمار في التقنيات الخضراء، مثل العزل الحراري، والألواح الشمسية الكهروضوئية، ومضخات الحرارة الأرضية، وأنظمة الري الموفرة للمياه.

وقال شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي، على هامش التوقيع، إن "تلك الاتفاقية التي تتماشى مع استراتيجية البنك العربي الإفريقي الدولي للتوسع في تقديم الدعم والتمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs للمساهمة في بناء اقتصاد أخضر".

يذكر أن العربي الإفريقي قد حصل على تسهيلات بقيمة 50 مليون دولار في عام 2018 لتمويل التجارة الخارجية بنظام الائتمان الدائري المتجدد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»بالإضافة إلى قرض بقيمة 30 مليون دولار في عام 2017 لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.