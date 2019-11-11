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    37 % زيادة في صافي أرباح "النساجون الشرقيون" خلال 9 أشهر

    02:10 م الإثنين 11 نوفمبر 2019
    37 % زيادة في صافي أرباح "النساجون الشرقيون" خلال 9 أشهر

    النساجون الشرقيون

    كتب- مصطفى عيد:

    أظهرت نتائج أعمال شركة النساجون الشرقيون للسجاد، أنها حققت ارتفاعا في صافي الأرباح خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 36.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

    وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الاثنين، حققت "النساجون الشرقيون" صافي ربح بقيمة 597.4 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 436.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.

    ويأتي ذلك رغم حدوث تراجع طفيف في مبيعات الشركة، حيث سجل صافي المبيعات خلال أول 9 أشهر من 2019 نحو 7 مليارات و583.1 مليون جنيه مقابل نحو 7 مليارات و600 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

    وسجل بند الإيرادات الأخرى بقوائم الشركة 209.4 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل نحو 88.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 136%.

    وحققت "النساجون الشرقيون" صافي ربح خلال الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 135.5 مليون جنيه مقابل 110.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 23.1%.

    وقالت الشركة في بيان لها اليوم: "إيمانا من الشركة بمسؤولياتها الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، قامت الشركة بزيادة رواتب العاملين بها بنسبة 15% خلال الفترة".

    النساجون الشرقيون القوائم المالية المجمعة البورصة

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