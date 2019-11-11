"حديد عز" ترفع أسعار حديد التسليح 200 جنيه في الطن

كتبت- منار الرخ:

أعلنت شركة حديد عز، زيادة أسعارها بقيمة 200 جنيه في الطن، اعتبارا من اليوم الاثنين، بحسب ما قاله خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد والصلب.

وقال الدجوي، لمصراوي، إن عز أخطرت الوكلاء، بزيادة سعر طن حديد التسليح إلى 10370 جنيها تسليم أرض المصنع، مقابل 10170 جنيها في بداية الشهر.

كما رفعت الشركة سعر طن الحديد اللفائف ليصل إلى 9940 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع مقال 9740 جنيها.

وقال الدجوي إن أسعار طن حديد التسليح للمستهلك ستصل إلى حوالي 10600 جنيه، شاملة ضريبة القيمة المضافة ونولون النقل.

وأعلنت شركة مصر ستيل أيضا زيادة أسعار طن الحديد بنحو 500 جنيه لتسجل 10 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، بدلا من 9500 جنيه للطن.

وتوقع الدجوي ارتفاعات أخرى في باقي مصانع الحديد، مع زيادة أسعار الخامات في الأيام الماضية.

ويعاني سوق الحديد من حالة ركود كبيرة، وانخفضت أسعاره بنحو ألف جنيه في الفترة الأخيرة، مع انخفاض أسعار البليت العالمية وخفض سعر الغاز، قبل أن يعود للصعود من جديد.