مسؤول عربي: 100 مليون دولار صفقات وقعتها الشركات الخليجية بمعرض "بيزنكس"

القاهرة- مصراوي:

قال أحمد آل سودين، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري بجامعة الدول العربية، إن قيمة الصفقات التي وقعتها الشركات الخليجية خلال الدورة الثانية لمعرض "بيزنكس 2019" بمصر تضاعفت عن الدورة السابقة، بحسب بيان من شركة بيزنكس المنظمة للمعرض اليوم الاثنين.

وأضاف آل سودين، الذي يشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن قيمة الصفقات التي وقعتها الشركات الخليجية خلال الدورة الثانية للمعرض وصلت إلى 100 مليون دولار، مقابل 50 مليون دولار في الدورة السابقة.

واختتمت فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي للاستثمارات والتوكيلات التجارية "بيزنكس 2019"، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، أمس الأول، بعد عقده لمدة 3 أيام خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري، وسط حضور خليجي وأفريقي وأجنبي كبير، وإقبال جماهيري كثيف، بحسب بيان "بيزنكس".

وقالت الشركة إن الآلاف من رواد الأعمال والشباب توافدوا على المعرض خلال أيامه الثلاث، بحثًا عن المشروعات والفرص الاستثمارية المناسبة.

وأشاد آل سودين بحسن تنظيم المعرض واستقبال الوفود العربية والخليجية المشاركة به، مؤكدا أن هذا اللقاء الدولي أصبح الحدث السنوي الأبرز والأهم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر، وتنمية مشاريع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والذي يحرص على حضوره عدد كبير من المستثمرين والغرف التجارية بالإمارات والسعودية، وفقا للبيان.

كما أشاد بدعم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ورعايتها لتلبية طلبات السوق والمستثمرين، وهي خطوات تتطلب من المستثمرين العرب التجاوب والتفاعل والتعاون، لدعم مسيرة مصر القوية لتظل مركزاً في الثقل العربي والاقتصادي والريادي.

وقال جورج ميتري الرئيس التنفيذي لشركة "بيزنكس"، إن المعرض قدم هذا العام خدمات جديدة لأول مرة منها الـ"ماتش ميكنج"، أو الـ"بي تو بي"، وهو ما سهل للعارضين أو المصنعين المصدرين اللقاء مع المستثمرين أو المشترين الأجانب من دول مختلفة بالأخص الدول الأفريقية والعربية.

وأضاف أن إدارة المعرض ضاعفت المساحة المخصصة للمعرض هذا العام لتبلغ 10 آلاف متر مربع، وذلك بسبب الإقبال الكبير من قبل الشركات والبراندات العارضة، وكثافة الإقبال الجماهيري، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات والشركات والبنوك التي حرصت على المشاركة في المعرض هذا العام.

وأشاد بدعم العديد من مؤسسات الدولة من أجل نجاح المعرض، وهو ما يؤكد حرص الدولة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل وخلق ثقافة الاستثمار والمشروعات بين الشباب، بحسب ميتري.

وأعلن ميتري، فوز مشروع "مصري ماركت" بجائزة المعرض وهي 10 آلاف دولار أمريكي، مقدمة من شركة مصر القابضة للتأمين، والمشروع الفائز هو أول موقع إلكتروني لبيع المنتجات المحلية.

وأشار إلى أن هذا المشروع بدأ نشاطه عبر التعامل مع شركات حكومية لديها منتجات يصعب عليها تسويقها وتوصيلها للعملاء، ومنها "قها، وأجا، وإدفينا، وكورونا، ومنتجات وزارة الزراعة، وسافو، وبيوكلينا، ونابلسي شاهين، والتعاون للبترول، ومصر للبترول، وسيما، والشمعدان، وبسكو مصر، وأبو الهول (الملح والصودا سابقًا)، وطنطا للزيوت والصابون".

وأوضح ميتري أن المشروع يستهدف توصيل المنتجات المصرية إلى كل بيت، والتصدير للأسواق الخارجية بدعم من وزارة الاستثمار، مضيفا أن "مصرى ماركت" وقّع بروتوكول تعاون مع وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ حتى يكون لديهم فرصة أكبر لضم شركات حكومية أكثر في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال بسام بن عبد الرازق، عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة ورئيس الوفد السعودي، إن وفدا يتكون من 45 رجال أعمال سعودي شارك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض "بيزنكس 2019"، وتابع: "للمرة الثانية على التوالي يشارك وفد من غرفة مكة المكرمة في المعرض، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة".

وأضاف عبد الرازق، أن الجناح السعودي بالمعرض هذا العام، كان يضم عدة مجالات مختلفة، بها أكثر من 6 شركات سعودية، حيث يستهدف الجانب السعودي بحث سبل التعاون بين البلدين، والتي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري.

وأشار إلى أن "بيزنكس" يساهم في إتاحة كافة الفرص لتبادل الخبرات المختلفة بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين، من أجل الاطلاع على التجارب المصرية، التي يجب أن يحتذى بها، حيث يوجد العديد من المشروعات الشبابية الواعدة التي شاركت هذا العام، وتم توقيع عدد من الشراكات معهم خلال أيام المعرض سواء في الداخل أو بالخارج.

وذكر رئيس الوفد السعودي المشارك بالمعرض، أنه سيتم إطلاق النسخة السعودية من المعرض بالمملكة العربية السعودية في مارس 2020، للاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاستثمارية.