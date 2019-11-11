أرباح "السويدي إليكتريك" تتراجع 22% في 9 أشهر رغم زيادة الإيرادات

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة السويدي إليكتريك، خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم زيادة الإيرادات.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الاثنين، بلغ صافي أرباح السويدي إليكتريك خلال التسعة أشهر نحو 2.8 مليار جنيه مقابل صافي أرباح نحو 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 34.5 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 30.3 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018.

وساهم في تراجع أرباح الشركة خلال زيادة الإيرادات، ارتفاع التكاليف في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى نحو 29.2 مليار جنيه مقابل 25.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما ساهم في تراجع الأرباح ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية إلى نحو 1.4 مليار جنيه مقابل مليار جنيه في نفس الفترة من 2018، بالإضافة إلى انخفاض صافي الإيرادات التمويلية (بعد خصم المصروفات التمويلية) إلى 69.1 مليون جنيه مقابل 557.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2018.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، تراجعت أرباح الشركة إلى 831.5 مليون جنيه مقابل 1.16 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2018.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات، وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.