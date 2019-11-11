مستشفى كليوباترا يسعى للاستحواذ على مجموعة طبية كبرى

كتبت- شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة شركة مستشفى كيلوباترا على الاستحواذ على شركة طبية تمتلك مجموعة من المستشفيات في إحدى الدول العربية، والتوسع في الاستثمار في مصر.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة وافق على الاستحواذ على كامل أسهم الشركة التي تعد من أكبر المجموعات الطبية بما في ذلك المستشفيات التي تمتلكها في إحدى الدول العربية.

وتتوقف الصفقة على ورود نتائج مرضية بشأن الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي والفني والقانوني، المزمع القيام به على الشركات والمستشفيات للمجموعة المستهدفة بالشراء، وفقا لما تم النص عليه في مسودة عقد شراء الأهم، بحسب ما قالته كليوباترا.

وأضافت الشركة أن تنفيذ الصفقة يتوقف أيضا على حصولها على الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وعرضها على الجمعية العمومية العامة العادية للموافقة على إبرام العقد.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تحديد السعر النهائي في ضوء نتائج الفحص النافي للجهالة، والمفاوضات مع البائع، وما يسفر عنه تقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة لسهم الشركة المباعة.

ووافق مجلس غدارة الشركة على عرض سداد ثمن الصفقة عن طريق إصدار سند دين لصالح الشركة المالكة للشركة المستحوذ عليها ويتم تسوية وسداد ذلك الدين عن طريق إصدار أسهم جديدة في شركة مستشفى كليوباترا بقيمة الأسهم المباعة عن طريق زيادة رأس مال الشركة بالقيمة العادلة.

وقالت الشركة إنه من المتفق عليه أن سند الدين يكون غير قابل للتحويل النقدي لسداد ثمن الصفقة ويتم استخدامه فقط في زيادة رأس مال شركة كليوباترا.

من جانب أخر وافق مجلس الإدارة على الاستثمارات المعروضة للتوسع داخل مصر في القطاع الطبي، ومنها إضافة وتشغيل أسرة جديدة للقطاع الخاص في مصر، بحسب البيان.

وأشارت الشركة إلى أن الفرص الاستثمارية لازالت في مرحلها التفاوضية المبدئية وسوف يتم الإفصاح عن الخطوات الرئيسية للاستثمارات المشار إليها حال الوصول إلى مراحل متقدمة.

وكانت شركة مستشفى كليوباترا، اليوم الثلاثاء، استحوذت مؤخرا على ستشفى الكاتب تحت إدارة وعلامة شركة مستشفى كليوباترا، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة بنحو 279 مليون جنيه.

وتقع مستشفى الكاتب بحي الدقي بمحافظة القاهرة، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 89 سريرا، كما تضم مركز مميز لعلاج أمراض الكلى.

وبحسب بين سابق للشركة، تعتزم مستشفى كليوبترا إجراء المزيد من التحديثات وإضافة معدات طبية متطورة للارتقاء بقدراتها وتحوليها مركز متميز في علاج أمراض المسالك البولية.

وتعتبر شركة كليوباترا أكبر مجموعة مستشفيات في القطاع الخاص من حيث عدد الأسرة وكذلك عدد المستشفيات التابعة لها في السوق المصري، بحسب البيان.