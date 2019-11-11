مصر تفوز بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة

كتب- مصطفى عيد:

احتفظت مصر بمقعدها باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة IOPS للفترة القادمة 2020 – 2021، للمرة الثالثة على التوالي، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين.

وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مصر احتفظت بمقعدها بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت أثناء انعقاد الاجتماع السنوي للمنظمة بمدينة تيرانا بدولة ألبانيا في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري.

وأضاف عمران أن المنظمة تضم في عضويتها 77 دولة على مستوى العالم، وتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شئون المنظمة من 12 عضوًا من ضمنها مصر، وهي معنية بتنفيذ خطط المنظمة والمشروعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء.

وتعد المنظمة الدولية لمراقبى صناديق التامين الخاصة والمعاشات IOPS إحدى المنظمات التابعة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD التابعة للأمم المتحدة وتهتم بكافة الأعمال والإجراءات الخاصة بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، وكيفية تطوير نظمها والوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال.

وبحسب رئيس الهيئة فإن الفوز في انتخابات اللجنة التنفيذية قد تزامن مع مرور 10سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي.

وقال البيان إن بهذه المناسبة تعد الهيئة عددًا من ورش العمل الدولية تحت رعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ويتحدث بها كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية في أنشطة سوق المال والتنمية المستدامة ولها اسهاماتها في القضايا ذات الارتباط الوثيق بتطور الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية، وبمشاركة رفيعة المستوى من جانب البنك الدولي خلال الفترة من 9-10 ديسمبر المقبل بالقاهرة.