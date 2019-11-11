تراجع البلطي.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 25 و29 جنيها.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيها، بتراجع 5 جنيهات، وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك الفليه البلطي، اليوم، بين 30 و90 جنيها، كما سجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات السوق.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 44 و50 جنيها.